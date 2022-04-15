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Haberler Spor Fener’den sol bek harekatı

Fener’den sol bek harekatı

Fenerbahçe, Rennes forması giyen Birger Meling’i gündemine alırken Slavia Praglı Oscar Dorley’i alternatifi olarak listeye aldı

15.4.2022

Fener’den sol bek harekatı
FİLİP Novak dışında sol bek bölgesinde alternatifi bulunmayan Fenerbahçe, bu mevki için Fransa ekibi Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı. 27 yaşındaki Norveçli ismin menajeri ile görüşüp şartlarını soran sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley'i de alternatif olarak belirledi. F.Bahçe, ligde 2. olamazsa transferde aceleci olmayacak. Ancak yine de Meling, listenin başında yer alacak. Rennes'in yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın 23 yaşındaki Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek. Birger Meling, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.
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