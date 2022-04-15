Manisa Futbol’da ‘Milli’ sevinç var

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Manisa Futbol Kulübü'nde 'Milli' bayram yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün gelecek vaat eden genç futbolcusu Yiğit Kerem, U-18 Milli Takımı'nın 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Manisa FK'nın bir diğer genç futbolcusu Ahmet Yiğit Yıldız da, U-14 Milli Takımının Hollanda'da 10-12 Mayıs tarihlerinde yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. İki futbolcunun ay-yıldızlı formayı giyecek olması siyah-beyazlı kurmayları mutlu etti. Öte yandan Manisa FK'da, Altınordu maçı öncesi cezası biten Serge Tabekou takıma dönüyor.

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