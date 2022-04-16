Son 4 maçta 9 puan kaybetti

Süper Lig'de şampiyonluk ilanına gün sayan Trabzonspor, sahasında Karagümrük ile berabere kalarak yine cepten yedi: 1-1. 18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45'te Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. 45+4'te serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

HUGO UMUTLANDIRDI

58'de Hamsik'in ceza sahası içine ortasında Visca geriye çıkardı. Denswil'in yerden vuruşunda kale sahasındaki Hugo, ayağının içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 75'te Bakasetas'ın sol taraftan ortasında Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 90'da Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano'da kaldı. 90+1'de Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı korner atışında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Maç 1-1 sona erdi.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

SPOR Toto Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda alınan sonuçların ardından Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ü tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturttu. Nijeryalı oyuncunun yerine cezası tamamlanan Djaniny, Abdülkadir Ömür'ün yerine de cezası biten bir diğer oyuncu Bakasetas forma giydi.

SAKATLIK ŞOKU

Trabzonspor'da maçın hemen başında sakatlık şoku yaşadı. Savunmada görev yapan Hüseyin Türkmen, 2. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Uğurcan'a geri pası verirken sağ bacağını tutan 24 yaşındaki futbolcu, acılar içinde oyundan çıktı. Hüseyin'in yerine oyuna Yusuf Erdoğan dahil oldu. Sağlık görevlileri, Hüseyin'e ilk müdahaleyi saha içerisinde gerçekleştirirken, oyuncunun son durumu yapılan detaylı kontroller sonrasında belli olacak.