Milli takımda Ataman imzaladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi resmen başladı. Milli takımda Orhun Ene'nin görevini bırakmasının ardından takımın başına getirilen Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "İstediğimiz, özlediğimiz başarıları önümüzdeki süreçte yakalayacağımıza inanıyoruz. Sözleşmemiz 2024 yılının Ağustos ayına kadar. Hocamızın hedefleri, milli takımı olimpiyatlara kadar götürme isteği bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. Milli takım kadrosuna çok güvendiğini ve hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunun altını çizen Ataman ise "Bu kadroya çok güveniyorum, Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk olacak. Herkesi de bu hedefle kadroya davet edeceğim. Hedef büyük ama kadro da büyük" dedi.

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