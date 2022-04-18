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Haberler Spor Çiğli Belediye’nin rakibi Bolvadin

Çiğli Belediye’nin rakibi Bolvadin

18.4.2022

Çiğli Belediye’nin rakibi Bolvadin

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Play-Off Grubu heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyacak. 9. Bölge 2. Grup'ta oynadığı 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 43 puan toplayan Çiğli Belediyespor, bugün 9. Bölge Play-Off Grubu'nda Afyonkarahisar temsilcisi Belediye Bolvadin Termalspor'la oynayacak. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak maçta Emre Korkmaz düdük çalacak. İzmir ekibi gruptaki ikinci maçını cuma günü Aydın temsilcisi Efeler 09 ile oynayacak. Çiğli iki maçı da kazanması halinde tarihinde ilk kez 3. Lig'de oynayacak. Teknik direktör İmam Aydemir, mutlu sona ulaşmayı çok istediklerini söyledi.

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