Harikasın Arkas

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Yarı Final Turu ilk maçında Arkas Spor, Ankara'da konuk olduğu Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-27, 25-27 ve 22-25 sonuçlandı. Nefesleri kesen bir mücadaleye sahne olan ilk sette 2 kez set sayısı atan İzmir temsilcisi, 27-25 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. İkinci sete ev sahibi ekip iyi başlarken, son anlarda ağırlığını koyan Arkas, aynı skorla 27-25 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü setin ortalarında oyun hakimiyetini eline alan mavi-beyazlılar, seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.

RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayı üreten Mirza Lagumdzija oldu. Bu oyuncuyu 13 sayı üreten Nicholas Hoag, 10 sayıyla maçı tamamlayan Burutay Subaşı ve 7 sayılık katkı sağlayan James Mcdonnell oldu. Kaptan Ulaş Kıyak ve Mustafa Cengiz 2'şer blok sayısıyla galibiyete katkı koyan diğer oyuncular oldu. 2 galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası Perşembe günü saat 15.00'te Mcdon- İzmir'de yapılacak.