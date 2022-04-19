Kritik viraj

ING Basketbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kalırken, küme düşecek son takım aranıyor. HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin haftalar öncesinde havlu attığı ligde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Aliağa Petkimspor ve Semt77 Yalovaspor takımlarından birisi daha lige veda edecek. 28. haftada Darüşşafaka'ya 76-62 mağlup olan, üst üste 5. mağlubiyetini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ateşle oynuyor. 28. maçında 20. kez parkeden boynu bükük ayrılan yeşil-siyahlılar, korku tüneline girdi. Aliağa Petkimspor ise, hayati maçta Semt77 Yalovaspor'u 81-80 mağlup edip, rakibiyle puanını eşitledi ve averajla öne geçti.

KADER HAFTASI

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftada 24 Nisan Pazar günü Denizli'de saat 18.00'de oynanacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Aliağa Petkimspor maçı büyük öneme sahip. Merkezefendi, son hafta Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak, Aliağa Petkim de Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak. Semt77 Yalovaspor ise, bu hafta Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor, son maçında Anadolu Efes'le oynuyor. İkili averajlarda Yalova, Merkezefendi'ye üstün, Aliağa ise iki kez yendiği Yalovaspor'la olası ikili averajda avantajlı. ■ SEBAHATTİN ALP