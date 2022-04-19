Yunusemre’den judoda 4 madalya

YUNUSEMRE Belediyespor'un judocuları ANALİG'te madalya koleksiyonuna yenilerini ekledi. Bursa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final müsabakalarında mücadele eden Yunusemreli judoculardan Muharrem İnci 50 kiloda birinci, Emin Levent Yelkenci 55 kiloda birinci, 52 kiloda Ceylin Nisa Dalkara ikinci, 48 kiloda Sıla Kırcı üçüncü oldu. Mavi-beyazlı ekip böylelikle yarı finallerde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde ederek müthiş bir grafik çizdi. ANALİG'te Manisa erkek judo takımı 1. olurken, kız takımı ise 5. oldu. Emin Levent Yelkenci ve Muharrem İnci'nin yer aldığı erkek takımı, Konya'da yapılacak Türkiye finallerinde Manisa'yı temsil edecek. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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