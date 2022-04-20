Dostluk kazandı

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Sarı-lacivertlilerin golünü 26. dakikada Valencia attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Valencia, Berisha. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Roberto De Zerbi ise Fenerbahçe karşısında şu ilk 11'e görev verdi: Pyatov, Matviyenko, Rakitskiy, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Bondarenko, Siheiev, Mudryk, Topalov, Solomon. Karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftarın izlediği açıklandı.

ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla oynanan ve karşılaşmanın gelirinin savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacağı karşılaşmada Ülker Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'in takım kadrosunun anons edildiği sırada alkış sesleri yükselirken, Ukrayna takımına büyük destek verildi.