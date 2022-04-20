İzmirliler kurtuluş aşkıyla...

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma hesapları yapan iki İzmir ekibi bugün çok kritik maçlara çıkacak. Hafta sonunda deplasmanda küme düşen Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalıp korkulu rüya görmeye başlayan Menemenspor, evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kocaelispor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maç beIN Sports Max 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Menemenspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Son 6 maç öncesi 36 puanla düşme hattında yer alan Kocaelispor'la aynı puanda olduklarını hatırlatan genç teknik adam Cenk Laleci, "Bu maçı kazanıp rakibimizi hem puan hem de ikili averaj olarak geride bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KALECİ ALİ EMRE YİNE YOK

Son olarak evinde Play-Off hedefleyen Manisa FK'yı tek golle geçerek alt sıralarda çıkışını sürdüren Altınordu, lider Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak

Ermayan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Santrfor Ahmet Dereli'nin iyileştiği Altınordu'da tedavisi süren kaleci Ali Emre kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Kürşad, Recep, Şeref ve Ahmet İlhan'ın durumları maç saatinde netleşecek.

GÖZLER OĞUZHAN ÇAPAR'DA OLACAK

MENEMENSPOR'UN Kocaelispor maçında en büyük kozu Oğuzhan Çapar olacak. Çapar, ligde geride kalan 17 maçta forma giyerken, 1 gol attı, bir de asist yaptı. İzmir ekibinin golcüsü Ahmet Sagat ise gollerine devam edeceğini söyledi.