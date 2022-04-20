KSK’nin golcüleri suskun

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 maça iddiasız giren Karşıyaka'nın golcüleri haftalardır suskun kaldı. Yeşil-kırmızılı ekipte 8 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen sezonun ikinci yarısında 2 kez ağları sarsabilen Abdülkadir Akyıldız, ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta gol atamadı. İlk yarıda gol atamayıp sezonun ikinci yarısında 4 golle çıkış yapan İhsan Furkan da yine 6 maçtır ağları sarsamadı. Takıma ara transfer döneminde dahil olup 3 maçta 5 golle göze giren santrfor Fatih Taşdelen, son 4 maçta skora katkı veremedi.

ERMAN GÜRAÇAR İDDİALI

Devre arasında kiralık olarak gelip 2 gol atan Can Muhammet Vural da süre aldığı son 2 maçta sessizliğe büründü. Pazar günü evinde Fethiyespor'u ağırlayacak olan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, "Maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

RAKİPLERİNİN KADERİNİ ÇİZECEK

Karşıyaka ligin bitimine 3 maç kala rakiplerinin kaderlerini de çizecek. İzmir ekibi pazar günü evinde şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor'u ağırlayacak. Ardından Play-Off'u hedefleyen Derince'yi yine sahasında konuk edecek. KSK sezonu Play-Off'u kovalayan Kırıkkalespor ile deplasmanda oynayarak kapatacak. Ligde son 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve rahat konumda bulunan Kaf-Kaf, bir anlamda 3 rakibinin hedefini de belirleyecek.