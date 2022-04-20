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Trabzonspor avantajı kaptı

Bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kayserispor’u 87. dakikada Cornelius’un attığı golle 1-0 yendi

20.4.2022

Trabzonspor avantajı kaptı
ZİRAAT Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantaj elde etmiş oldu. 10. dakikada Visca'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top kaleci Lung'dan döndü. 32'de Visca ortasını yaptı. Cornelius'un kafa vuruşunda top Lung'ta kaldı. 58'de Kayserispor atağında Emrah Başsan ceza yayından şutunu çekti, kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 77'de Nwakeme ortasını yaptı. Ceza sahası içinde arka direğe açılan topu Visca tekrardan içeri doldurdu. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı. 87'de sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Nwakaeme ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Cornelius rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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