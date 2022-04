Havuzda Manisa farkı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yüzme takımı, Edirne'de rüzgar gibi esti. Genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde toplamda 9 best time, 4 sezon içi best time ve 1 Avrupa Gençler Alternatif Milli Takım barajı yapan sporcular başarılarıyla Manisa'yı gururlandırdı.

NEHİR TOKER RÜZGARI

Sporculardan Nehir Toker, 50 metre sırtüstü a finalde best time yaparak genç bayanlar Türkiye birincisi olarak Avrupa Gençler Alternatif mili takım barajını geçti. Toker ayrıca, 50 metre serbest a finalde best time ile genç bayanlar birincisi, 100 metre serbest a finalde best time ile genç bayanlar birincisi, 100 metre sırt üstü a finalde best time ile genç bayanlar üçüncüsü oldu. Özlem Yetim, 50 metre sırt üstünde 1., Ayberk Nail Yavaş, 200 metre sırt üstünde 4., Kaan Yalın Çullu ise 100 metre serbest ve 200 metre serbest branşlarında en iyi zamanlarını yüzdü.

■ CÜNEYT HASÇELİK