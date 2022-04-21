Manisa FK geç açıldı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Ege derbisinde son 26 dakikada bulduğu gollerle Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. 41'de Kouter'in arapasında savunmanın arkasına sarkan Ozegovic'in aşırtma vuruşunda kaleci Atilla topu kornere tokatladı. 60'ta Nwankwo'nun pasıyla topa sahip olan Ambrose hızla ceza sahası içerisine girerek, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta çok iyi yer tutan kaleci Birkan güçlükle topu çeldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

64'te Taha'nın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Batuhan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Vuruşu kullanan Gakpa, topu filelerle buluşturdu: 1-0. 86'da Erhan'ın pasıyla rakip ceza yayının önünde topla buluşan Tabekou penaltı noktası yakınlarında ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 88'de sol kanattan Hakan'ın ortaladığı topa arka direkte Okan düzgün vurdu, skoru belirledi: 3-0.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

MANİSA FK'da Turgay Altay, Altınordu kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Altay, cezalı Sadi'nin yerine Kouter'e, Anıl Koç'un yerine Demba Diallo'ya ve Erhan Çelenk'i yedek kulübesine çekip Ozegovic'e şans verdi. Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak ise, iki değişiklik yaptı. Bulak, cezalı Doğa İşeri'nin yerine Berat Aydoğdu'yu sahaya sürerken, Oğuzhan Aynaoğlu'nu kenara çekip İbrahim Çolak'la maça başladı

MİNİ YORUM ÜMİT YÖNEY

KİLİDİ HAMLELER AÇTI

MANİSA FK, Süper Lig hayallerinde Balıkesir 1. Lig'e mendil sallamış. Türkiye'deki ekonomik darboğazda Süper Lig'e çıkan kulüplerin hali ortada. Süper Lig'in verdiği hasarla 1. Lig'de tutunamayan Bal- Kes'in son haftalardaki futbolu olumlu. Manisa FK, geçen sene 2. Lig'de namağlup şampiyon olmuş bir eli yağda bir eli balda. Şirketleşmeden sonra hedefleri Süper Lig. Para sıkıntısı yok. Play-Off hayali kuruyorlar ama bu futbolla kümede kalmalarına sevinsinler. İlk 45 dakikada Ozegovic'in pozisyonu dışında hücumda etkili olamayan Manisa Balıkesirspor'un kilidini açamadı. Erhan Çelenk sakat değilse neden yedek oturur. Dever Orgill diye bir oyuncu var aylardır ortada yok. Değişikliklerle canlanan oyun son 30 dakikada 3-0'lık galibiyeti getirdi. Okan Eken ve Serge Tabekou girdikten sonra etkili oldular...