Ela’nın futbol aşkı

İzmir'de Bornova Birlik Futbol Kulübü'nün çatısı altında tek kız futbolcu olan Ela Tong lisans engeline takıldı. Beş senedir futbol topunun peşinde koşan ve Bornova Birlik'te 2010 yaş grubundaki erkek çocuklarla çalışan 12 yaşındaki Ela, Türkiye'de 15 yaş altında kadın ligi olmadığı için 30 Nisan'da başlaması planlanan U-12 Ligi'ne arkadaşlarıyla birlikte katılmak istedi.

Takımı Ela'nın durumunu yetkililerle paylaştı ancak 12 yaşındaki sporcu için lisans çıkaramadı. Anne Ebru Tong, "Kulübümüz; Ela'nın da takımıyla birlikte U12 Ligi'nde oynaması için lisans başvurusu yapmak istediğinde ne yazık ki olumsuz yanıt aldı. Biz de yasal olarak netlik olmayan ama kesinlikle de kız futbolcunun oynayamayacağına dair düzenleme olmadığından dolayı TFF'ye yazılı başvuru yaptık. TFF konuyu il temsilciliğine havale etmiş. İzmir TFF temsilcisi ile yaptığımız telefon görüşmesinden de yasal hiçbir gerekçesi olmayan, "Oynayamaz" yanıtını alınca ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.