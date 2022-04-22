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Göz-Göz’ün gururları

Online 2022 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Begüm Alkan Çal altın, Fatma Törehan bronz madalyaya uzandı

22.4.2022

Göz-Göz’ün gururları

G. Kore'de düzenlenen Online 2022 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Göztepeli tekvandoculardan müthiş bir başarı geldi. Sarıkırmızılı ekibin sporcularından Begüm Alkan Çal altın madalya kazanırken, Fatma Törehan ise dördüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

31-40 Yaş Kadınlar kategorisinde birçok ülkeden 40 sporcunun mücadele ettiği yarışmada Göztepe'den Bengü Alkan Çal ve Fatma Törehan da yarıştı. Yarışma sonucunda Bengü Alkan Çal 7 bin 200 puanla 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Fatma Törehan ise 7 bin 110 puanla 4'üncü olarak bronz madalya kazandı. Göztepe Kulübü, "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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