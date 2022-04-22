Manisa FK umutlu

Spor Toto 1. Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u evinde 3-0 mağlup ederek 46 puana ulaşan Manisa Futbol Kulübü, bitime 4 maç kala Play-Off inancını korudu. Geçen hafta deplasmanda Altınordu'ya 1-0 kaybederek avantajını yitiren siyahbeyazlılar, bu galibiyetle yeniden umutlandı. Erzurum BŞB'nin puan kaybetmesiyle puan farkı 5'e indi.

Teknik direktör Turgay Altay, "Son topa kadar Play-Off hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu tip maçların psikolojisini kaldırmak hem de taktiksel oyun disiplinini sağlamak kolay değil. Ben hayalci değilim, gerçekçiyim ama puan olarak son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kulübün kapasitesi, kalitesi, isteği ve kültürü bunu gerektiriyor" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK