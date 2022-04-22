Umut Fight Arena geliyor

İZMİR'DE önümüzdeki ay gerçekleşecek Uluslararası Kick Boks organizasyonu nefesleri kesecek. Organizasyonda dünyada ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atmış milli sporcular, Kick Boks galasında mücadele edecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar yakalamış başarılı milli sporcular geceye renk katacak.

Umut Fight Arena profesyonel Kick boks organizasyonu 4 Mayıs Çarşamba saat 17:30'da müsabakalar başlayıp, saat 20:30'a kadar sürecek. İzmir Bayraklı'da yapılacak bu organizasyonun promotörlüğünü milli sporcu ve milli takım antrenörü Umut Norgaz, Genel Koordinatörlüğünü Mert Coşan ve Berk Kuran yapacak.