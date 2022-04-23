Şampiyon anne

Online 2022 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde ederek altın madalya kazanan Göztepeli sporcu Begüm Alkan Çal çok mutlu. Güney Kore'de Muju Taekwondowon tarafından düzenlenen ve 40 sporcunun yarıştığı organizasyonda 31-40 yaş kadınlarda mutlu sona ulaşan Çal, 8 aylık kızı Melodi ile şampiyonaya hazırlandı. Hacettepe biyoloji bölümünden mezun olan 31 yaşındaki milli sporcu, anne ve ev hanımı olmasının yanı sıra aynı zamanda da beşinci kademe taekvando teknik direktörü olarak dikkat çekiyor.

SPORU TERCİH ETTİ

Anne Begüm Çal, "2014 yılından beri milli takım sporcusuyum. Biyoloğum ancak spor, mesleğimin önüne geçti. Maçlarda ülkemi temsil edip, şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak büyük bir gurur. 8 aylık kızım Melodi ile elde ettiğim ilk ferdi başarı oldu. Büyüyünce onun da bu spora yönlenmesini çok isterim" diye konuştu.