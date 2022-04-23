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Şampiyonlar geçidi

BAL 8. Bölge’de mücadele eden Ayvalıkgücü ile 9. Bölge’de Efeler 09 FK rakiplerini geride bırakarak 3. Lig’e yükseldi

23.4.2022

Şampiyonlar geçidi

BAL'DA iki Ege takımı Ayvalıkgücü ve Efeler 09 adlarını 3. Lig'e yazdırdı. 8. Bölge Play-Off mücadelesinde 4 puana ulaşan Ayvalıkgücü mutlu sona ulaştı. Balıkesir ekibi ilk maçta Tavşanlı Linyit ile 1-1 berabere kaldı. Ardından da Tekirdağspor'u 2-0 yendi. Bursa İnegöl İlçe Stadı'nda şampiyonun belli olacağı karşılaşma için İnegöl İlçe Stadı'na giden ve Tavşanlı Linyit ile Tekirdağspor arasındaki maçın sonucunu tribünde bekleyen Ayvalıkgücü, Tekirdağspor'un Tavşanlı Linyitspor'u son dakika golüyle 2-1 yenmesinin ardından tribünlerde bir anda büyük bir coşku yaşadı.

PENALTILAR SONUCU KAZANDI
BAL 9. Bölge 3. Grup'ta sezonu lider bitiren Efeler 09 FK, Play-Off 9. Bölge birinciliği maçlarında Afyon temsilcisi Bolvadin Termalspor'u normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup ederek tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükseldi.

■ SUAT SALGIN-İHSAN KARATAŞ

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