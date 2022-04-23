Şampiyonlar geçidi

BAL'DA iki Ege takımı Ayvalıkgücü ve Efeler 09 adlarını 3. Lig'e yazdırdı. 8. Bölge Play-Off mücadelesinde 4 puana ulaşan Ayvalıkgücü mutlu sona ulaştı. Balıkesir ekibi ilk maçta Tavşanlı Linyit ile 1-1 berabere kaldı. Ardından da Tekirdağspor'u 2-0 yendi. Bursa İnegöl İlçe Stadı'nda şampiyonun belli olacağı karşılaşma için İnegöl İlçe Stadı'na giden ve Tavşanlı Linyit ile Tekirdağspor arasındaki maçın sonucunu tribünde bekleyen Ayvalıkgücü, Tekirdağspor'un Tavşanlı Linyitspor'u son dakika golüyle 2-1 yenmesinin ardından tribünlerde bir anda büyük bir coşku yaşadı.

PENALTILAR SONUCU KAZANDI

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta sezonu lider bitiren Efeler 09 FK, Play-Off 9. Bölge birinciliği maçlarında Afyon temsilcisi Bolvadin Termalspor'u normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup ederek tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükseldi.

■ SUAT SALGIN-İHSAN KARATAŞ