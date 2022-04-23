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Haberler Spor Tyson hayranını yumrukladı

Tyson hayranını yumrukladı

Eski boksör uçakta kendisini rahatsız eden hayranını dövdü

23.4.2022

Tyson hayranını yumrukladı

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya giden uçakta fotoğraf çektirdiği bir hayranını kendisini rahatsız etmeyi sürdürmesi nedeniyle yumrukladı. Tyson'ın hayranını dövdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoyu çeken kişi "Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı. Eski ağır siklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun son derece sarhoş olduğunu ve Tyson'ı kışkırtmaya çalıştığını söyledi. Görgü tanıkları, olayın ardından Tyson'ın uçaktan indiğini belirtti. Yumruklanan ve kanlar içinde kalan yolcu tedavi altına alındıktan sonra polis tarafından ifadesine başvuruldu.

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