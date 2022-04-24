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Haberler Spor Mbappe’ye PSG’den astronomik teklif

Mbappe’ye PSG’den astronomik teklif

24.4.2022

Mbappe’ye PSG’den astronomik teklif

PSG ile sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe'nin annesi ve yakınlarının geçtiğimiz pazartesi gününden beri Katar'da oldukları ve kulüp başkanı Nasser Al- Khelaifi ile kontrat konularını konuştukları öğrenildi. PSG'nin, Mbappe'ye açık çek sunduğu ve genç yıldızı tarihin en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazırlandığı iddia edildi. PSG'nin yıllık 50 milyon Euro'luk teklifinin yanı sıra, Mbappe'nin Real Madrid'le imaj hakları konusunda yaşadığı anlaşmazlık pazarlıkların seyrini değiştirebilir. Mbappe kariyerine hangi takımda devam ederse etsin imaj hakları üzerinde %100 kontrole sahip olmak istiyor. PSG'nin bu isteği kabul ettiği, Madrid'in ise hakların %50'sini devretmeye yanaştığı öğrenilirken, oyuncunun kararı bekleniyor.

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