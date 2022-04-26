Aliağa’nın inancı tam

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında kalan, geçen hafta Semt77 Yalovaspor önünde küme düşmekten Armand'ın son salise üçlüğüyle sıyrılan Aliağa Petkimspor, kümede kalışını ilan etmeye çok yaklaştı. En yakın rakipleriyle üst üste oynayıp antrenör Burak Gören yönetiminde Yalovaspor'dan sonra Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i de dün deplasmanda 93-78 yenen Petkimspor, son hafta da kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalışını ilan edecek.

GÖREN: LİGDE KALACAĞIZ

Ligde son haftaya Petkim ve Merkezefendi 8'er, bir maçı eksik Yalova 7 galibiyetle girdi. Üçlü averajda iki rakibinden de önde olan Petkim, son maçta Beşiktaş'ı evinde yenerse kümede kalacak. Aliağa ekibine mağlubiyet durumunda ise ikili averajının iyi olduğu Yalova'nın 2'de 2 yapmaması yetecek. Puan tablosunda son sırada devraldığı Petkimspor'u özellikle son 7 maçta 5 kritik galibiyetle ayağa kaldıran antrenör Gören, "Yaklaşık 4 aydır Petkimspor'dayım. Ligin en alt basamağından başlayıp gerçekten insanüstü bir çaba harcadık. Son 7 maçımızın 5'ini kazandık. Mucizeyi gerçekleştirip ligde kalacağız ve ardından geleceği planlayacağız" dedi.