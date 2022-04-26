  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Şölene hazır

Şölene hazır

Akdeniz ekibi karşısında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor’da kente gelecek uçak seferleri tamamen doldu

26.4.2022

Şölene hazır

TRABZONSPOR Cumartesi günü taraftarının önünde şampiyonluk maçına çıkacak. Antalyaspor karşısında alınacak 1 puanda şampiyonluğu ilan edecek bordomavililerde şölen hazırlığı başladı. Akyazı'daki karşılaşmada tarihi ana tanıklık etmek isteyen taraftarlar, 29 ve 30 Nisan'da Trabzon'a gelecek uçaklarda boş koltuk bırakmadı. Ayrıca otellerde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

ÖZEL ÜRÜN ÇIKARILACAK
KARŞILAŞMA günü sadece statta değil tüm şehirde adeta şölen havası olacak. Trabzonspor kulübü şampiyonluk vurgulu yeni
ürün satışları için son hazırlıkları tamamlanmak üzere. Kulübün planlamasında özellikle "8. Şampiyonluk temalı" formalar, özel hediyelik eşyalar ve bayraklar kısa süre içerisinde TS Club mağazalarında satışa çıkarılacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA