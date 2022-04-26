Şölene hazır

TRABZONSPOR Cumartesi günü taraftarının önünde şampiyonluk maçına çıkacak. Antalyaspor karşısında alınacak 1 puanda şampiyonluğu ilan edecek bordomavililerde şölen hazırlığı başladı. Akyazı'daki karşılaşmada tarihi ana tanıklık etmek isteyen taraftarlar, 29 ve 30 Nisan'da Trabzon'a gelecek uçaklarda boş koltuk bırakmadı. Ayrıca otellerde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

ÖZEL ÜRÜN ÇIKARILACAK

KARŞILAŞMA günü sadece statta değil tüm şehirde adeta şölen havası olacak. Trabzonspor kulübü şampiyonluk vurgulu yeni

ürün satışları için son hazırlıkları tamamlanmak üzere. Kulübün planlamasında özellikle "8. Şampiyonluk temalı" formalar, özel hediyelik eşyalar ve bayraklar kısa süre içerisinde TS Club mağazalarında satışa çıkarılacak.