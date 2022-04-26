Uşakspor Karanlık

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu. Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlı kulüp düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü. Veli Özdemir'den koltuğu devralan teknik patron Ümit Karan, kırmızı-siyahlı kulübün başında bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremedi.

'PRESTİJ MÜCADELESİ VERECEĞİZ'

Uşakspor'un başında 6 maça çıkan Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Ümit Karan, sadece 1 galibiyet alabildi. 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden kırmızı-siyahlılar, 38 puanla 14. sıraya çakılıp kaldı. Aşigo'nun düşme potasıyla arasında 7 puan fark kaldı. Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklareli ve Pazarspor maçlarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz" dedi.

■ SERVET SARUN