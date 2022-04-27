A.Efes’ten dev adım

Turkish Airlines EuroLeague Play- Off üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği seride 4'üncü maç, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 25-17 önde kapattı. İkinci periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Efes, soyunma odasına 42-35'lik üstünlükle gitti.
SON PERİYOTTA FARKI ARTIRDI
Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü eline alan deplasman ekibi, periyodun bitimine 30 saniye kala farkı 1 sayıya (57-56) indirirken, Efes maçın final periyoduna 59-56 önde girdi. Karşılaşmanın son periyoduna da üçüncü periyottaki etkili oyunuyla başlayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada öne geçti: 59-60. Larkin ve Micic'in maçın son bölümünde hücumda devreye girmesiyle yeniden farkı açan ev sahibi ekip, müsabakanın bitimine 1 dakika kala farkı 9'a yükseltti: 74-65. İstanbul ekibi Anadolu Efes, müsabakayı 77-65 kazanarak seride 2-1 öne geçti.