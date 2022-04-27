İsabeyli Şırlan’ın mucize başarısı

Aydın'ın amatör temsilcisi İsabeyli Şırlanspor mucizevi bir zafere ulaştı. 2018 yılında 2. Amatör Küme'de şampiyon olarak 1. Amatör'e yükselen lacivertbeyazlılar, pandemi sonrası yeniden oynanan amatör maçların ardından üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. İsabeyli Şırlanspor, Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti, Pamukörenspor'un ardından ikinci olup Play-Off'a kaldı.

Davutlar Belediyespor'u 1-0 yenen, Pamukören'le 0-0 ve Aydınspor'la 2-2 berabere kalan lacivertbeyazlılar, Play-Off Grubu'nu zirvede tamamladı, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Teknik patron Rahmi Çapkın, kulüp tarihine geçti. Çapkın, 2. Amatör'de aldığı takımı namağlup BAL'a çıkararak ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Pandemi sonrası 2 yıllık aranın ardından tekrar dümene geçen tecrübeli teknik adam, bu sezon da hiç yenilmeden Süper Amatör Lig şampiyonu olarak zaferin başmimarı oldu. ■ İHSAN KARATAŞ

'HEDEFİMİZE ULASTIK'

TEKNİK patron Rahmi Çapkın, "Bunlar emek, hedef ve ekip işi. Çok mutlu ve gururluyum. Namağlup bu takımı BAL'a çıkardık. Kulüp tarihinde bir ilki yaşattık. Aydınspor'u ekarte edip BAL'a çıkmak Nazilli'de daha ayrı bir heves uyandırdı. Yağmur çamur demeden çalıştık. Hedef için buradaydık ve hedefimize ulaştık. İnşallah BAL'da bu ekip daha iyi yerlere gelecektir" dedi.