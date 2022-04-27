Kartal yaralı

SÜPER Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Beşiktaş'ta Valerien Ismael de puan kayıplarına çare olamadı. Bu sezon üçüncü teknik direktörle mücadele eden Beşiktaş, umduğu başarıya ulaşamadı. Siyah-beyazlı takımda bu sezon, geçen sezon şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın'ın yanı sıra Önder Karaveli ve Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, görev aldı. Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde de puan kayıplarına engel olamadı. Sezonun ilk 15 haftasında görev yapan Sergen Yalçın yönetiminde 24, Önder Karaveli ile de 20 puan kaybetti. Valerien Ismael yönetiminde de Beşiktaş, istediği sonuçlara ulaşamadı.

AVRUPA ZORA GİRDİ

FRANSIZ teknik adamın yönetiminde 4 maça çıkan İstanbul ekibi, sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş, Ismael yönetimindeki 4 maçta 7 puandan oldu. Tek hedef olarak Avrupa kupalarına gitmek için ilk 4'e girmeyi amaçlayan Kartal, Kasımpaşa yenilgisiyle birlikte 4. sıradaki Başakşehir'le puan farkının da 6'ya çıkmasına engel olamadı, Avrupa'yı zora soktu.