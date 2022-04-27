KSK’de alkışlar altyapıya

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon yaptığı 20 transfere rağmen şampiyonluk ve Play- Off hedefinin çok uzağında kalan Karşıyaka, altyapıda ise U19 takımıyla üst üste 2 kez Türkiye finali oynadı. Altyapıda 4 yıl önce başlattığı atılımla U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Türkiye şampiyonluğu için final oynamayı başaran Kaf-Kaf, korona virüs pandemisi nedeniyle 2019-2020'de grubunda liderken ara verilip 2 yıl durdurulan lige rüzgar gibi döndü. U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4. Grup'ta bu sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdıran Karşıyaka, Antalya'daki finallerde şampiyonluğu penaltılarla kaptırdı.

BODRUMSPOR'A MAĞLUP OLDULAR

YARI finalde Yomra'yı 5-1 yenen, finalde Bodrumspor'un rakibi olan KSK, normal süresi 2-2 biten maçta şampiyonluğu seri penaltılarla kaybederek ikinci oldu.