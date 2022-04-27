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Haberler Spor KSK’de alkışlar altyapıya

KSK’de alkışlar altyapıya

A takım hedeflerinin çok uzağında kalırken, U19 takımı ise Bölgesel Gelişim Ligi finallerinde şampiyonluğu kaçardı

27.4.2022

KSK’de alkışlar altyapıya

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon yaptığı 20 transfere rağmen şampiyonluk ve Play- Off hedefinin çok uzağında kalan Karşıyaka, altyapıda ise U19 takımıyla üst üste 2 kez Türkiye finali oynadı. Altyapıda 4 yıl önce başlattığı atılımla U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Türkiye şampiyonluğu için final oynamayı başaran Kaf-Kaf, korona virüs pandemisi nedeniyle 2019-2020'de grubunda liderken ara verilip 2 yıl durdurulan lige rüzgar gibi döndü. U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4. Grup'ta bu sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdıran Karşıyaka, Antalya'daki finallerde şampiyonluğu penaltılarla kaptırdı.

BODRUMSPOR'A MAĞLUP OLDULAR
YARI finalde Yomra'yı 5-1 yenen, finalde Bodrumspor'un rakibi olan KSK, normal süresi 2-2 biten maçta şampiyonluğu seri penaltılarla kaybederek ikinci oldu.

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