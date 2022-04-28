Bahçeşehir tarih yazdı

Bahçeşehir Koleji tarih yazdı. Temsilcimiz, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında ilk maçta 72-69 yendiği İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda da 90-74'lük skorla mağlup etti, şampiyonluğa ulaştı. Bahçeşehir, bu zaferle tarihinde ilk defa bir Avrupa kupasını kazanmış oldu.

Maça adeta fırtına gibi başlayan Bahçeşehir, hücumda sergilediği etkili oyunla ilk çeyreği 30-16 önde geçti. 2. çeyrekte Bahçeşehir, geri düşmesine rağmen toparlanarak devreye 43-37 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen 3. çeyreği ise Bahçeşehir 64-56 üstünlük ile tamamladı. Final periyodunda da üstünlüğünü bırakmayan Bahçeşehir Koleji, 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR

KUPAYI FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith, final serisinin de en değerli oyuncusu oldu. Ülker Arena'da binlerce taraftarı önünde kupayı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde büyük coşku yaşandı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.