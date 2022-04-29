Büyük gurur

Denizli'nin kadınlardaki gururu Horozkentspor, iki günde iki şampiyonluk kupası birden kaldırdı. Yeşilsiyahlıların A takımı, Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Bursa Soğanlıspor'u 4-0 mağlup etti. Akkonak Stadı'ndaki maçta sahaya rakip oyuncularının alkışları arasında çıkan Horozkentspor, Hasibe Karagönlü (2), Elif Duru ve Özge Tosun'un golleriyle kazanıp 11'de 11 yaptı. Şampiyonluğunu haftalar öncesinde garantileyen ve 1. Lig'e yükselmeyi başaran A Takım, 2. Lig şampiyonluğu kupasını büyük bir coşku ile kaldırdı. Grupta yenilgisiz zirvede bulunan Horozkentspor, 2. Lig'deki son maçını yarın Konya İdmanyurdu ile yapacak.

YILDIZLAR DESTAN YAZDI

Horozkentspor'un U-13 Takımı, 'Mahallede Maç Var' 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonu olarak kupasını aldı. Denizli'de ilk sırada yer aldıktan sonra Aydın'daki bölge ve Bursa'daki yarı final maçlarını namağlup tamamlayan yeşil-siyahlı yıldızlar, TBMM'de düzenlenen finallerde Kocaeli ekibini 2-1, Van takımını 7-0 yendi, yarı finalde Samsun ekibini 7-1 ve finalde de FOMGET'i 4-1 yenip şampiyonluğa ulaştı. Bursa Soğanlı maçı sonrası yapılan kupa törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya da katıldı. Şampiyonluk kupasını kaldıran yeşilsiyahlılar, çifte kupa ile fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştirdi. ■ SEBAHATTİN ALP