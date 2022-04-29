Denizlispor hesap yaptı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattı sınırındaki Altaş Denizlispor'da teknik heyet ve futbolcular pazar günü saat 16.00'daki Gençlerbirliği maçına odaklandı. Alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak niyetinde olan Horozlar'da bu maçta hedef hem 3 puan hem de ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını alıp, ikili averajda öne geçmek.

FİKSTÜR AVANTAJ

Kalan 4 maçından 3'ünü sahasında oynayacak Denizlispor, 1-0 yenildiği Gençlerbirliği ve 0-0 berabere kaldığı Menemenspor ile üst üste evindeki maçları kazanıp kurtuluş için avantajı ele geçirme peşinde olacak. Horoz, ligde tutunma mücadelesi veren 8 takım arasında ikili averajda 4 takıma üstün, 3 takıma karşı geride, Altınordu ile eşit durumda. Alt sıraları ilgilendiren maçlar, takımların kazanması kadar rakiplerinin alacağı sonuçlar da ligdeki kaderlerini belirleyecek. Gençlerbirliği ile Nasadoge Menemenspor'u üst üste konuk edecek olan yeşil-siyahlı takım fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. ■ SEBAHATTİN ALP

DESTEK ÇAĞRISI

ALTAŞ Denizlispor'da başkan Mehmet Uz taraftara çağrıda bulundu. Üst üste evlerinde oynayacakları Gençlerbirliği ve Menemenspor maçlarının kader niteliği taşıdığını açıklayan Uz, "Keçiörengücü ve İstanbulspor galibiyetleriyle ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladık. Bursa'da kaza yaptık. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı da kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim en büyük gücümüz taraftarımız, destek bekliyoruz" dedi.