Galatasaray’a Morutan piyangosu

GALATASARAY, başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sezona büyük umutlarla başlamış ve 'Gençlik Projesi' kapsamında birçok oyuncuyu transfer etmişti. Ancak Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent bazı oyuncuların üzerini çizmiş ve özellikle Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan'ın forma süreleri azalmıştı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Cicaldau ve Morutan için gündeme flaş bir iddia geldi. İskoçya Ligi devi Rangers'ın Morutan'a talip olduğu ve kısa süre içerisinde görüşme için Galatasaray'a mesaj göndereceği ifade edildi. Aslan, Olimpiu Morutan'ı Romanya'nın FCSB ekibinden 4.1 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Cicaldau için Fiorentina'nın 10 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

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