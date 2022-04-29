Soma Zaferspor hedefe çok yakın

SOMA Medigün Zaferspor, şampiyonluk için gün sayıyor. Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda haftaya 3. sırada giren Soma Zaferspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği lig ikincisi Aydın 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü'nü 2-0 yenip, avantajı cebine koydu. Meryem Döndü, Sudenil, Şevval, Ezgi, Rukiye, Kübra, Cennet, Begüm, Seda (58 Başak), Meltem (79 Seher), Ayşe'den oluşan kadroyla sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, ilk devrede tabelayı değiştiremedi. Golsüz biten ilk yarının ardından Aydın 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü'nü 83. dakikada Cennet'in penaltıdan, 90. dakikada Başak'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Soma Zaferspor, rakibiyle farkı 1 puana indirdi. 2. sıradaki Aydın 7 Eylül son haftayı bay takım olarak geçirirken, Soma Zaferspor, deplasmanda ligin sonuncusu Ankara Metropolspor ile oynayacağı maçta berabere bile kalsa ikili averajla ikinci sıraya yükselecek ve Horozkentspor'un ardından Kadınlar Birinci Ligi'ne çıkacak ikinci takım olacak. ■ KENAN MOLLA

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