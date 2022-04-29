Tire 2021 FK’da Adem de tamam

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve 3. Lig'e çıkmayı arzulayan Tire 2021 FK, iç transferde hız kesmiyor. Teknik patron Sezer Özçelik'le yola devam eden, kaleci Erhan Aslan, defans oyuncusu Tugay Kırcalı, sağ bek Cihat Erdem, orta sahanın dinamosu ön libero Kaan Dönmezer ve forvet hattının vazgeçilmezi Ümit Koz ile nikah tazeleyen sarıkırmızılılar, devre arasında takıma katılan forvet oyuncusu Adem Parlak'la da el sıkıştı. 26 yaşındaki golcü, Tire'de 8 maçta 8 gol kaydetti. Başkan Hüma Yüksel, "İç transferinden ardından eksik mevkiler için dış transfere yöneleceğiz" dedi. ■ NADİR UYSAL

DİĞER