  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa şampiyonluk için gün sayıyor

Manisa şampiyonluk için gün sayıyor

Manisa BŞB Basketbol Takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak. Pazartesi günü evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak Manisa temsilcisi maçı kazanması halinde Süper Lig'e adını yazdıracak

30.4.2022

Manisa şampiyonluk için gün sayıyor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) son 2 haftaya lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçını kazanması halinde ligin bitimine 1 hafta kala adını ING Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak. Büyük öneme sahip mücadeleye tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Basketbol takımımız bayramın birinci günü Balıkesir BŞB'ye karşı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Şampiyonluk yolunda tüm hemşerilerimizi aileleriyle ve çocuklarıyla takımımıza destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

GÜZGÜLÜ: BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ
Kulüp başkanı Mehmet Güzgülü ise sezonu çifte kupayla tamamlamak için pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Güzgülü, "Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefimizde artık son düzlüğe girdik. Evimizde ağırlayacağımız Balıkesir BŞB'yi yenip, hedefimizi gerçekleştirmek için takım olarak hazırlıklarımız sürüyor. Şehrimiz için bir ilke imza atacağız" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA