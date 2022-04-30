Manisa şampiyonluk için gün sayıyor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) son 2 haftaya lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçını kazanması halinde ligin bitimine 1 hafta kala adını ING Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak. Büyük öneme sahip mücadeleye tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Basketbol takımımız bayramın birinci günü Balıkesir BŞB'ye karşı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Şampiyonluk yolunda tüm hemşerilerimizi aileleriyle ve çocuklarıyla takımımıza destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

GÜZGÜLÜ: BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ

Kulüp başkanı Mehmet Güzgülü ise sezonu çifte kupayla tamamlamak için pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Güzgülü, "Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefimizde artık son düzlüğe girdik. Evimizde ağırlayacağımız Balıkesir BŞB'yi yenip, hedefimizi gerçekleştirmek için takım olarak hazırlıklarımız sürüyor. Şehrimiz için bir ilke imza atacağız" dedi.