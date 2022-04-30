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Trabzonspor golle başladı I CANLI TAKİP

Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor Antalyaspor'u evinde ağırlıyor. Trabzonspor maça golle başladı.

İHA

30.04.2022, 20:44 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 20:46

Trabzonspor golle başladı I CANLI TAKİP

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Bu sezon Süper Lig'in 9. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu hiç bırakmayan Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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