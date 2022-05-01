Aydın’da imza şov

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu tamamlar tamamlamaz transfere yönelip yeni sezon öncesinde 5 takviye yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde de 3 oyuncusuyla nikah tazeledi.

3 GİTTİ, 3 KALDI, 5 GELDİ

Dış transferde Sasa Planinsec, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u kadrosuna katan, yeni sezon kadrosunda takımda düşünülmeyen Güldeniz Önal, Duygu Düzceler ve Ezgi Bektaş ile yollarını ayıran mavibeyazlılar, takıma 2021-2022 sezonunun başında katılan 1996 doğumlu ve 1.93 metre boyundaki İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile gelecek sezon için sözleşme yeniledi. İlk yurt dışı tecrübesini bu sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yaşayan ve takımıyla Balkan Kupası'nı şampiyon tamamlayan Nicoletti, yeni sezonda da Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.

Aydın BŞB,1.5 yıldır takımda forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Emine Arıcı'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Vakıfbank altyapısında yetişen 1.92 metre boyundaki voleybolcu daha önce Bayramiçspor, Alaşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Pursaklar, Küçükyalı Yelken ve Edremit Belediye Altınoluk kulüplerinde görev almıştı. Mavi-beyazlılar, 22 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk'ün sözleşmesini de 1 yıl daha uzattı. Yeniden Aydın BŞB formasını terletecek olan Merve Nur, sezon başında Çanakkale Belediyespor'dan kadroya dahil edilmişti. ■ İHSAN KARATAŞ