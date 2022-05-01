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Haberler Spor Denizli en kritik virajda

Denizli en kritik virajda

Altaş Denizlispor, hayati maçta bugün taraftarı önünde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Bursaspor yenilgisiyle düşme korkusunu üzerinden atamayan yeşil-siyahlılar, saat 16.00'da başlayacak mücadelede zafer kovalıyor.

1.5.2022

Denizli en kritik virajda

Spor Toto 1. Lig'de 6 maçta 5 galibiyet aldığı serinin ardından geçen hafta en önemli rakiplerinden Bursaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala düşme korkusunu üzerinden atamayan Altaş Denizlispor, bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda ligdeki diğer karşılaşmalarla birlikte ilk düdüğü saat 16.00'da çalacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.

TARAFTARLARA ÇAĞRI
Denizlispor'da cezalı duruma düşen Ismail Aissati ve Hakan Çinemre bu maçta görev yapamayacak. Tüm öğrencilere ücretsiz olan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve Loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton tribününü ise 10 TL'den satışa çıktı. Ligde haftaya da düşme hattındaki Menemenspor'u ağırlayacak Denizlispor, 39 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alıyor. Başkan Mehmet Uz, "Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı da kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Bu süreçte herkes bize destek versin" dedi.

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