A.Gücü ve Ümraniye Süper Lig’e yükseldi

SPOR Toto Birinci Lig'de bitime üç hafta kala MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Başkent ekibi, Samsunspor ile golsüz berabere kalarak puanını 67'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, bitime 3 hafta kala ligi ilk ikide bitirmeyi garantiledi. Ankaragücü, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e bekleme yapmadan geri dönmeyi başardı. MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi. Ümraniyespor ise Balıkesirspor'u evinde 4-1 mağlup ederek puanını 66'ya çıkarmayı başarıp ligin bitimine 3 maç kala Süper Lig'e yükseldi.

TARİHİNDE İLK KEZ ÇIKTI

ÜMRANİYESPOR tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başaran iki kulübü de tebrik etti.