Manisa FK değirmeni

SPOR Toto 1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 yenilen ve Play-Off yolunda havlu atan Manisa Futbol Kulübü'ne teknik direktör dayanmıyor. Sezona geçen sene takımı 2. Lig'de namağlup şampiyon Serkan Özbalta ile başlayan siyah-beyazlılar, 8. haftada 3-2'lik Eyüpspor yenilgisi sonrası yollarını ayırdı. Naci Şensoy dümene geçti, Adanaspor karşısında 3-0'lık şok mağlubiyet, şoke etti. Bir maç takımın başında kalan Şensoy gönderildi, Turgay Altay ile el sıkışıldı. Bursaspor maçı sonrası flaş gelişmeler yaşandı. Bitime 2 maç kala Play-Off yarışına büyük oranda havlu atan siyah-beyazlılarda teknik direktör Turgay Altay ile yollar gece resmen ayrılırken, takım aynı gece akademi direktörü Levent Bayraktar'a emanet edildi. Altay ile ayrılığı kamuoyuna duyuran Manisa FK yönetimi yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kalan 2 maçta Akademi Direktörümüz Levent Bayraktar takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı. Altay, Manisa FK'nın başında 25 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Altay yönetimindeki Manisa FK, 1. Lig'de 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.