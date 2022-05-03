Mesut kararını verdi

GEÇTİĞİMİZ sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, istatistik olarak iyi bir performans sergilese de oyun içerisindeki isteksiz tavrı nedeniyle eleştirilen isimler arasında yer aldı. Yıldız futbolcu Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yanı sıra takımın başına geçen İsmail Kartal ile de umduğunu bulamadı. Son olarak Konyaspor maçının devre arasında yaşanan olayların ardından 24 Mart tarihinde F.Bahçe'nin yaptığı resmi açıklama ile Ozan Tufan'la beraber kadro dışı bırakılan oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.



BECKHAM'IN TAKIMI İSTİYOR

YILDIZ futbolcunun görüşme talebinde bulunduğu ancak başkan Ali Koç'un ise bu talebe olumlu geri dönüş vermediği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılarak MLS Ligi'ne gideceği öğrenildi. Menajerine talimat veren yıldız oyuncuyu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin çok istediği ifade edildi.



RAMAZAN PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'NİN yıldız oyuncusu Mesut Özil, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Mesut Ramazan Bayramı vesilesiyle de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım" mesajını veren Özil'in paylaşımında ellerini açıp dua ettiği bir görsel yer alıyor. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslman kardeşlerimin bayramını kutlarım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!" ifadelerini kullandı.