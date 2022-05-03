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Haberler Spor PSV, Cody Gakpo için servet istiyor

PSV, Cody Gakpo için servet istiyor

3.5.2022

PSV, Cody Gakpo için servet istiyor

HOLLANDA ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Hollandalı golcüsü Cody Gakpo için dev kulüplerin ilgisi sürerken, PSV'nin Gakpo için istediği bonservis bedeli belli oldu. Hollanda basınında yer alan iddiaya göre; PSV Eindhoven, Cody Gakpo'yu 35-40 milyon Euro civarı bonservis kazanmadan elinden çıkarmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Willem II maçında taraftarların bir yıl daha takımda kalması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Cody Gakpo için PSV Eindhoven'ın kendini "tok satıcı" konumunda gördüğü ve oyuncu satmak için acele içinde olmayacağı ifade edildi. Cody Gakpo, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 19 gol 15 asistlik performans sergiledi.

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