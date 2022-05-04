1207 Antalya’da Kozyrenko rüzgarı

RUSYA'NIN ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılıp Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor kadrosuna dahil olan Ukraynalı forvet Tetyana Kozyrenko, çıktığı ilk üç maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Milli futbolcu Kozyrenko, yeni takımı 1207 Antalyaspor'la çıktığı ilk karşılaşmada, Beşiktaş Vodafone karşısında 3 gol attı. Tetyana, bir sonraki haftada 24 Nisan'da takımının deplasmanda Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendiği mücadelede tek golle fileleri sarstı. Ukraynalı milli futbolcu, 20. haftayı da boş geçmedi ve Fatih Vatanspor ağlarını da havalandırmayı başardı.

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