Kartal’da Rıdvan kararını verdi

BEŞİKTAŞ'TA bir yandan gelecek sezonun kadro yapılanması planlanırken, bir yandan da genç oyuncularına teklifler geliyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon 26 maçta 3 gol 4 asist katkısı yapan Rıdvan Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 20 yaşındaki genç oyuncuya iki teklif gelmişti. Rıdvan kararını verdi.

İtalya Serie A ekibi Torino ile Almanya Bundesliga temsilcisi Frankfurt'un resmi teklif yaptığı 20 yaşındaki oyuncu, tercihini İtalyan kulübünden yana kullandı. Uzun yıllar Serie A'da oynayan takım arkadaşı Miralem Pjanic'in tavsiyeleriyle İtalya'yı seçen Rıdvan, Almanya'ya kapıları kapattı. Siyah-beyazlılar da İtalyanlar'ın yeni teklifine sıcak bakıyor. Torino, Beşiktaş'a en son 4'ü peşin olmak üzere 5 milyon Euro ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay önermişti. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan genç futbolcu A Milli Takım formasını da 6 kez terletirken 2 asist yaptı.

SAVUNMADA KRİZ YAŞANIYOR

BEŞİKTAŞ'TA Fenerbahçe derbisi öncesi Montero ve Rosier'in cezalı duruma düşmesi teknik heyetin tüm keyfini kaçırdı. Teknik direktör Valerien Ismael'in, üçlü sistem halinde pazar günü oynanacak dev derbinin savunma hattında sakatlıktan dönmesi beklenen Domagoj Vida'yla birlikte Welinton ve Serdar Saatçı'yı kullanması bekleniyor. Cezalı Rosier'in yokluğunda ise formayı Kerem Kalafat'ın alması planlanıyor.

Öte yandan Fransız teknik adamın dizilişi değiştirip dörtlü savunma oynatması halinde ise sağ bekte Necip Uysal'ın görev alabileceği belirtildi. Bu ihtimal gerçekleşirse savunma ikilisi de Welinton ve Vida'dan oluşacak. Sol bekte ise Rıdvan oynayacak.