Manisa FK’dan sert açıklama

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor'la oynanan maçta rakip takım taraftarlarının usulsüz şekilde stada alınmasıyla ilgili sert açıklamada bulundu. Başkanvekili ve basın sözcüsü Engin Anlı, "Bursaspor taraftarına 'yasak' olmasına rağmen tribünde yer açan yetkililer tüm uyarılarımızı görmezden gelmiş ve istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmışlardır" dedi.

'SORUMLULAR BULUNACAK'

Yetkilileri maçın başının ardından devre arasında da uyardığını belirten Anlı, "Maç öncesi Bursaspor taraftarının karşılaşmaya gelmek için hazırlıklar yaptıkları konusunda yetkililere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen karşılaşma öncesi usulsüz bir şekilde stada giren bazı taraftarlar çıkartılmıştır. Ancak asıl olay karşılaşmanın başlamasına 10-15 dakika kala ilginç bir şekilde yaşanmıştır. Spil kale arkası tribün A blok önünde bulunan turnikeye rağmen kapı açılıp orada bulunan güvenlik görevlileri olay yerinden kaçmıştır. Bursalı taraftarların kalabalıklar halinde stada girdikleri kamera kayıtlarıyla net bir şekilde görülmektedir. Devre arasında da uyarılarımı yaptım. Biz kendi taraftarımızı passolig bileti almadan stada alamazken, 'deplasman yasağı'nın olduğu bir ligde ellerini kollarını sallayarak tribüne taraftar alan yetkilerle alakalı gerekli girişimleri yönetim kurulumuz olarak yapacağız. Bu olayların sorumlularının bulunması için kulüp olarak gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Manisamızın ve Manisa Futbol Kulübümüzün sahipsiz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isteriz" diye konuştu.