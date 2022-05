İzmir’de büyük heyecan başladı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla pazar günü iki kıta ve yedi ülkede aynı saatte koşulacak Wings for Life World Run'a ülkemizde İzmir ev sahipliği yapacak. Koşamayanlar için koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings for Life World Run'ın duyurusu, yarın Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya'nın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Red Bull sporcuları Dario Costa ve Hazal Nehir de toplantıya

katılacak. Triatlet Courtney Atkinson, Wings for Life World Run'ı başladığından beri hiç kaçırmadığını belirtti.

İSTEDİĞİN KADAR KOŞ

Atkinson, "Yarış gerçekten çok geniş bir topluluk yelpazesine hitap ediyor. Dünyanın her yerinden farklı insanlarla koşuyorsunuz. Belirlenmiş bir bitiş çizgisi yok, bu yüzden koşmak istediğin mesafeyi koşabilirsin. Oraya ulaşmak için ne kadar hızlı koşman gerektiğini gösteren bir hedef hesaplayıcı bile var. Bir gününü egzersiz yaparak, eğlenerek ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla bağlantı kurarak geçirirsin" diye konuştu.