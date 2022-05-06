Bodrumspor’u Erdem coşturdu

2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a gözünü diken Bodrumspor'da, devre arasında takıma katılan Erdem Çetinkaya golleriyle takımı coşturdu. Ara transfer döneminde Ankaraspor'dan renklere dahil olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu tam 8 gol kaydetti. Bodrumspor, Erdem'in gol attığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 19 puan toplayarak hedefe tutundu. Ligde 72 puanla 3. sırada yer alan Bodrum, son maçını yarın Adıyaman ile oynayıp gözünü Play- Off mücadelelerine çevirecek. Ege ekibi, Play-Off'lar sonucu 1. Lig'e adım atarak başarılı geçen sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.