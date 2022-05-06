Galatasaray Halil’i istiyor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olacak. Alt yapıdan yetişip 10 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun talipleri her geçen gün artıyor. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un ön protokol yaptığı iddia edilen Halil Akbunar için Fenerbahçe ve Beşiktaş da kapışırken transfer savaşına İstanbul ekibi Galatasaray da dahil oldu.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Seçimli genel kurulda Galatasaray başkanlığına soyunacak olan Eşref Hamamcıoğlu'nun seçildiği takdirde Halil Akbunar'ı kadroya katarak bombayı patlatacağı öğrenildi. Hamamcıoğlu'nun Göztepe Kulübü'yle transfer için ilk temasları kurduğu ve pazarlıkları belirli bir aşamaya getirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün en az 3 milyon Euro bonservis beklediği Halil, özellikle son haftalarda taraftarla yaşadığı problem nedeniyle Göztepe'den kesin olarak ayrılmayı planlıyor.