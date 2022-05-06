Karşıyaka tam kadro sahada

TFF 3. Lig 3. Grup'ta hiçbir iddiası kalmamasına rağmen üst üste Play-Off yarışındaki rakiplerle oynadığı maçlara tam kadro çıkan Karşıyaka, son hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında da as takımla sahada olacak. Geçtiğimiz hafta 2-2 beraberlikle tamamlanan Belediye Derincespor maçının ardından 2 günlük bayram izni yapan yeşilkırmızılı futbolcular önceki gün çalışmalara yeniden başlarken, 2021-2022 sezonunun bu hafta bitecek olmasına rağmen as futbolcular mazeretsiz antrenmanda yer aldı.

ERTUĞRUL KIRMIZI KART CEZALISI

Geçen haftaki kadrodan yalnız kırmızı kart cezalısı Ertuğrul'un forma giyemeyeceği yeşilkırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar, yarın maça yine A takımla çıkarak ligi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamaya çalışacak. Kırıkkale grupta son haftaya averaj farkıyla Play-Off hattında girmişti.